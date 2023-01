El municipi de Molló, situat al nord-est de la comarca del Ripollès, ha patit una incidència amb el transport escolar aquest matí a causa de la nevada. L'alcalde de la població, Josep Coma, ha lamentat a l'ACN que no ha estat una nevada destacada, només d'uns 4 o 5 centímetres de gruix, i, per això, no entén que s'hagin registrar problemes de mobilitat, sobretot a la carretera C-58 entre Molló i la frontera de Coll d'Ares. De fet, el batlle ha explicat que la màquina llevaneu no ha netejat aquest tros de carretera fins a quarts d'onze del matí i això ha comportat problemes per la gent que viu als veïnats d'Espinavell i Ginestosa. Per tot plegat creu que la Generalitat hauria de tenir més màquines llevaneu al Ripollès.