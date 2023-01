Els arqueòlegs han recuperat àmfores de fa 2.000 anys amb restes de salaons i han fet una troballa singular al segon vaixell romà enfonsat a les illes Formigues. Que la fusta de la nau s'hagi conservat al llarg dels segles ha permès localitzar el que en arquitectura naval es coneix com el raig de Júpiter. Un sistema per unir la quilla amb la roda de popa i de proa on les fustes fan una ziga-zaga, recreant l'atribut que representava el déu de déus. El del Formigues II s'ha trobat en molt bon estat de conservació. Per aprofundir en la història d'aquesta nau del segle I aC i saber com els arqueòlegs hi treballen, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) ha recreat el seu enfonsament en 3D dins l'exposició 'Naufragis. Història submergida'.