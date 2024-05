Triar el nom d'un fill és una de les decisions més importants a tenir en compte. I és que és una decisió que l'acompanyarà durant la resta de la seva vida i amb la qual molts pares senten la pressió d'encertar.

En algunes ocasions, la família decideix anomenar el nou membre de la mateixa forma que algú pròxim, i altres vegades se segueixen modes i tendències. Un altre dels factors importants per triar nom és la zona geogràfica en la qual et trobes.

A Catalunya hi ha un nom molt popular que a la resta d'Espanya rares vegades s'escolta. És un nom breu, de tres lletres i amb una forta càrrega simbòlica.

A tota Espanya només hi ha 7.888 persones anomenades amb aquest nom, de les quals, 6.891 estan registrades a Catalunya. Girona i Lleida són les províncies on hi ha més nenes que es diuen així, seguides de Barcelona i Tarragona.

Fora de Catalunya, Osca és la zona d'Espanya que més nenes porten aquest nom, seguida de les Balears, Castelló i València.

És un nom amb grans atractius: és curt i sona melòdic. Vols descobrir-lo? Visualitza el vídeo.