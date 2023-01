Una de cada quatre actuacions que els agents de convivència de Figueres han fet des que es va posar en marxa el projecte han estat per mal ús de patinets elèctrics. L'Ajuntament va incorporar al juny nou persones per fer aquestes tasques, en el marc d'un projecte finançat pel SOC. De juny a desembre, han fet 398 actuacions i d'aquestes 103 han estat per advertiments relacionats amb aquests vehicles de mobilitat personal. També han actuat en 47 casos per mal ús de bicicletes i en sis, per fer-ho amb patinets convencionals en llocs no autoritzats. Els efectius també han fet 46 intervencions per consum de drogues i alcohol al carrer i, des de fa mesos, patrullen pels carrers comercials durant la tarda i l'hora de tancament per evitar furts.