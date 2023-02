Endesa ha organitzat un dispositiu aquest dijous al matí per eliminar les connexions il·legals en una desena de cases de les urbanitzacions la Canyera i Mata, a Llagostera (Gironès). En aquest punt s'han viscut diversos talls en el subministrament en els últims dies. Des de l'empresa elèctrica asseguren que els problemes venen d'una sobrecàrrega per la llum punxada que hi ha en aquestes dues urbanitzacions i, per això, aquest matí han desconnectat diverses cases que no tenien comptador o el tenien manipulat. Per contra, des de l'Ajuntament de Llagostera ha avisat a la companyia que si no resolt els talls de subministrament de forma urgent estudiaran prendre mesures legals.