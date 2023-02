Han passat set anys i la víctima de La Manada de Manresa es continua sentint desprotegida.

Incapaç de sortir sola de casa per por de trobar-se als qui li van destrossar la vida. Ho explica en una carta on la jove recorda aquella nit de Halloween quan ella tenia catorze anys i cinc homes la van agredir sexualment per torns mentre estava inconscient. El seu estat va impedir-la defensar-se.

Per això el jutge va considerar que no va haver-hi violència ni intimidació i només va condemnar als nois a penes de fins a dotze anys de presó per abús sexual i no per agressió. Una cosa que no hauria succeït amb l'actual llei del només sí és sí. Després del judici la fiscalia va demanar elevar aquesta pena per agressió sexual.

Els acusats van recórrer al Suprem i mentre esperen una resposta dos d'ells s'han fugat i, els altres tres segueixen al carrer i la víctima ha de creuar-se amb ells. Suportar les seves mirades, riures i burles. Han arribat a saltar-se l'ordre d'allunyament i, cada vegada que succeeix, ella reviu aquell moment sense poder passar pàgina. Per això demana que els acusats i sentenciats entrin a la presó per a poder començar a viure tranquil·la.