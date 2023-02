El sector dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) tradicionals ha desconvocat les protestes previstes per demà dimarts 7 i dimecres 8 per donar un marge a la negociació amb les administracions. Després del 'funeral' i la marxa lenta d'aquest dilluns, l'associació VTC Gran Turisme s'ha trobat amb parlamentaris d'ERC, En Comú-Podem, CUP, Cs i PSC. "Exposats els nostres arguments i reivindicacions, se'ns ha demanat quatre punts bàsics per introduir en la llei d'acompanyament al decret 9/2022 i salvar així el màxim de tradicionals", ha certificat l'entitat que engloba uns 800 vehicles. I de cara a demà, els VTC tradicionals tenen previst reunir-se amb Laia Bonet, presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), depenent de l'AMB.