La 'rave' de Muntanyola, a Osona, continua activa aquest diumenge al matí i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar que hi arribin més participants i per garantir que no surti cap assistent que pugui generar cap perill o perjudici a altres ciutadans. La festa il·legal concentra entre 150 i 200 persones –i uns 50 vehicles- a la zona del Pla del Vilar i l'alcalde del municipi, Carles Morera, ha mostrat la seva preocupació perquè es pugui produir un incendi. "Ens amoïna que la festa s'estigui celebrant a l'indret més sec del municipi", ha lamentat Morera en declaracions a l'ACN. La 'rave' hauria començat divendres i els organitzadors han assegurat que la seva intenció és marxar diumenge al vespre.