El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que la situació de sequera que viu el país és "molt crítica", la pitjor dels últims 100 anys. Ho ha dit aquest dimecres en el marc d’una reunió amb el món municipal i els directors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per abordar conjuntament l'actual situació de sequera. El conseller ha assegurat que el país "ha fet els deures" i ha demanat a la població que continuï fent "el que calgui" per estalviar. "Ens toca fer un esforç encara més gran com a país perquè l’aigua s’allargui el més possible", ha expressat.