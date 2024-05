Mor el famós esportista Xisco Serra amb només 50 anys

El món del culturisme torna a estar de dol. Tal com ha informat el seu entorn proper al diari 'Última hora', Xisco Serra ha mort als 50 anys de forma sobtada a causa d'una indisposició estomacal.

Fa només uns dies que el mallorquí va participar a la Balear Cup com a part de l'organització de l'esdeveniment. A més, tenia previst que entrevistés dos atletes i influencers el proper 26 de maig a l'esdeveniment de fisicoculturisme IFBBPROVALENCIA.

Xisco es va convertir en un dels culturistes més coneguts tant a nivell nacional com internacional i dirigia el seu gimnàs 'XS', situat a Son Servera (Mallorca). A més, tenia molts seguidors a xarxes socials, on compartia els seus èxits després de superar un càncer l'any 2016, i un any més tard, patir una peritonitis aguda.

El mallorquí va començar al món del culturisme quan tenia 16 anys, que va començar a entrenar-se al Gimnàs Mundo. El 1994 es va presentar a la seva primera competició i des de llavors es va endinsar al fitness.

El culturista ha participat en unes 90 competicions i n'ha guanyat algunes com Mr. WORLD o Mr. Olímpica. L'any passat va ser campió de l'Hèrcules Olympia WABBA & New WABBA PRO, celebrat a Tenerife.