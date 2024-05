Els experts adverteixen dels perills de prendre cafè descafeïnat

El cafè descafeïnat sol ser una bona opció per a les persones que els agrada el cafè, però que tenen problemes de nerviosisme. El cafè és un estimulant i si pateixes ansietat o malalties cardiovasculars no és gens recomanable. El cafè descafeïnat va aparèixer al segle XIX, concretament el 1903 a Alemanya, quan el científic Ludwig Roselius va descafeïnar grans de cafè verds amb àcid clorhídric. En aquesta prova van descobrir que els grans de cafè perdien la capacitat d'estimular el sistema nerviós central. Així doncs, va decidir fundar la companyia Kaffee HAG el 1906 i començar a comercialitzar aquest tipus de cafè. Però, és tan saludable com crèiem? Últimament diversos experts estan advertint sobre les seves repercussions dins l'organisme.

Des de 1906, s'han desenvolupat diversos mètodes per descafeïnar el cafè, entre els quals hi ha l'ús de solvents orgànics com el clorur de metilè o el diòxid de carboni supercrític, així com mètodes basats en aigua.

Els experts alerten

Tot i que el cafè descafeïnat sol considerar-se com una opció segura per als que eviten la cafeïna, diferents grups de salut estan expressant la seva preocupació davant l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA a les sigles en anglès) respecte a una substància química clau implicada en el seu procés de descafeïnat.

Aquests grups argumenten que aquest element químic podria estar vinculat al càncer, cosa que ha provocat que es demani a la FDA que en prohibeixi l'ús en la producció de cafè descafeïnat. A més, aquesta sol·licitud ha revifat el debat sobre la seguretat dels productes alimentaris processats i ha valorat la importància d'una regulació estricta per garantir la protecció de la salut pública.

La substància que provocaria càncer al cafè descafeïnat

El clorur de metilè, un líquid incolor, és la substància present en el procés del descafeïnat. Aquest element s'empra en altres processos industrials com ara el decapat de pintures, la fabricació farmacèutica, la producció de decapants i la neteja de metalls, segons l'Administració de Seguretat i Salut en el Treball.

En aquest sentit, diverses agències i organitzacions, com ara l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, han promulgat que aquest compost és cancerigen. Per això, és clau saber que hi ha processos alternatius per descafeïnar el cafè, com el mètode d'aigua suïssa o el descafeïnat natural amb diòxid de carboni.

Adeu al cafè descafeïnat?

Amb tot això, la FDA està iniciant una investigació per prohibir als Estats Units el clorur de metilè. No obstant això, aquesta decisió podria trigar anys a prendre's. En cas que es prohibeixi, es podria produir una reacció en cadena a la resta de països. Mentrestant, els experts recomanen investigar sobre els envasos de cafès descafeïnats, i buscar substituts com:

Infusions d'herbes

Les infusions poden ser una alternativa saludable al cafè descafeïnat / -