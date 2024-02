Prop de 300 treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) han sortit al carrer per reclamar millores en les condicions de treball i un nou conveni. Ho han fet coincidint amb la jornada de vaga que ha convocat la CGT i l'aturada de 4 hores per torn que ha plantejat CCOO. Les manifestants han denunciat els “abusos” que pateix el sector i el “bloqueig” de les patronals en la negociació del VI conveni. Han reivindicat increments salarials, la reducció de la jornada i que se'ls reconegui l'antiguitat. A més, han rebutjat la “la doble taula salarial” que es “discriminatòria”. La protesta ha arrencat a la plaça Universitat i amb xiulets i càntics com “el SAD en lluita a veure si se’ns escolta” s’ha desplaçat fins la plaça Sant Jaume.