La distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables ja és una realitat a les farmàcies catalanes. Des d'aquest dilluns, les dones i persones menstruants ja poden recollir-hi una copa menstrual, unes calcetes menstruals o dues compreses de tela. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha celebrat que la mesura és pionera i garanteix el dret a l'equitat menstrual. "Som el primer país del món que fa aquesta aposta per productes menstruals reutilitzables", ha dit. Davant de les cues digitals a La Meva Salut a primera hora per descarregar-se el codi QR per recollir el producte, Verge ha recordat que els productes es podran demanar, com a mínim, fins al 2025, i ha assegurat que l'estoc no s'acabarà.