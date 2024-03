Amb l'objectiu de preservar i millorar la biodiversitat de la Plana de Vic, el Grup de Naturalistes d'Osona (GNO) acaba de tancar un projecte a través del qual s'han restaurat 4.200 metres quadrats de marges agrícoles. En col·laboració amb la Fundació Areté, l'empresa d'inserció laboral d'Osonament, dos usuaris hi han estat treballant durant mig any. Un d'ells és en Pau, diagnosticat amb ansietat generalitzada, qui explica que en el seu cas, treballar a l'aire lliure l'està ajudant a "rebaixar" els nivells d'ansietat i sentir-se molt millor en el seu dia a dia. En la línia de treballar a favor de la biodiversitat i preocupats per l'estat de les rouredes de la Plana de Vic, el GNO ha engegat una nova iniciativa per recuperar aquests espais.