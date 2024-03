La pagesia protesta aquest dimarts a les portes del Parlament just abans del debat general a la cambra catalana. Uns 200 pagesos s'han concentrat de manera sorollosa, amb esquelles i una motoserra, per fer sentir el seu descontentament a la classe política. "Esperem que se'ns escolti. Que els polítics despertin d'una vegada, deixin de mirar-nos amb recel i de criminalitzar-nos", ha assenyalat Guillem Pastoret, de la plataforma Revolta Pagesa. "Que escoltin les nostres reivindicacions i acceptin que tenim uns drets que s'han de reconèixer. No pot ser que un sector –que és petit en PIB i en població activa, però que té molt de pes a nivell de gestió territorial- sigui el gran oblidat d'aquest país", ha etzibat Pastoret.