"M'he despullat molt en aquest llibre, parlo de dies que he plorat i dies que m'he sentit molt feliç". Imma Puigcorbé és una veterinària rural de les Llosses (Ripollès) i una de les cares visibles de Revolta Pagesa des que el febrer van començar les mobilitzacions del sector. Acaba de treure un llibre amb el segell de Cossetània Edicions on recull, en primera persona, algunes de les seves vivències a les granges i, de retruc, un món i unes tradicions que "perillen". El projecte va començar fa dos anys, quan va començar a escriure les històries que no podia explicar amb detall a les xarxes socials, on és molt activa. Reivindica la manera de fer i d'estimar els animals de la pagesia: "Se'ns ha titllat de freds i no és així".