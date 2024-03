"Per què als llocs de treball, a les escoles o en espais públics hi ha paper de vàter o sabó per a les mans però no una compresa o un tampó?". Aquesta és la pregunta que es fa Mercè Vendrell, fundadora de l'empresa bagenca Menstrual Point, que va néixer fa dos anys per "posar fi a la discriminació que pateixen les dones al seu lloc de treball o d'estudi". "La regla és un fet tan bàsic com anar al lavabo", explica, i, per això, han ideat un dispensador de compreses i tampons ecològics i sostenibles. Creu que, d'una banda, el dispensador "millora el rendiment" de les dones, ja que "no han d'estar preocupades en si els hi baixa la regla d'imprevist i tacaran o no tacaran" i, de l'altra, creen ambients de treball "saludables i sostenibles".