Els treballadors del centre de Mas d’Enric del Catllar mantenen el tall als accessos i no marxaran fins que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i la cúpula del servei penitenciari no dimiteixin. Així, continuen la lluita i el “pols” per denunciar la mort d’una cuinera en mans d’un reclús i la manca de personal. Reclamen que se’ls reconegui com a agents de l’autoritat i asseguren que les polítiques de “bonisme” els ha fet perdre autoritat davant dels presos. Els 22 funcionaris han declinat fer el relleu amb els seus companys i només ha entrat un equip d’intervenció. Aquest divendres, els familiars de la víctima s’han acostat fins a la presó per recollir les seves pertinences. Han rebut l’escalf i suport dels concentrats.