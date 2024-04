Els Comuns proposen que hi hagi una moratòria en la construcció de piscines privades, mentre segueixi la crisi per la sequera. La candidata del partit, Jéssica Albiach, ho ha anunciat en l'acte de presentació de la llista a les comarques gironines, a tocar del riu Onyar. Albiach considera que es tracta d'una proposta de "sentit comú" i lamenta que el turisme hagi tingut "barra lliure d'aigua" aquesta Setmana Santa mentre hi ha unes restriccions "brutals" en la pagesia i en la indústria. Per això, la líder dels Comuns Sumar pel 12-M aposta perquè hi hagi "esforços compartits" entre els diferents sectors eco-nòmics i recorda que el del turisme és "només un sector més". "No es pot abusar d'un bé que és escàs", argumenta.