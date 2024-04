Mentre planen sobre les onades, amants del surf mesuren la temperatura del mar amb un dispositiu enganxat a la taula. Persones que passegen per la platja i la fotografien des del mateix punt per crear un ‘time lapse’ dels canvis a la línia de costa, com la regressió de les platges. Són dos projectes, SurfStainable i CoastSnap, que busquen la complicitat de la ciutadania per recollir dades del medi marí per aplicar-les en recerca i construir coneixement davant l’emergència climàtica. Aquestes i altres iniciatives s’han explicat en un dels actes satèl·lit de la Conferència del Decenni de l’Oceà, fòrum impulsat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) amb l'objectiu de salvar els oceans i que tindrà lloc aquesta setmana a Barcelona.