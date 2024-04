L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic han creat un centre de cardiopaties congènites per oferir una atenció conjunta i durant totes les etapes de la vida als infants que neixen amb una malformació al cor, uns 600 cada any a Catalunya. L’objectiu és que aquests pacients visquin “més temps i millor” aprofitant els constants avenços mèdics. L’aliança, per exemple, permetrà estendre a la població infantil tècniques quirúrgiques, com la cirurgia cardíaca robòtica, que fins ara només s’aplicaven en adults. Ja s’han fet dues operacions d’aquest tipus, les primer de l’Estat, a una noia de 13 anys i un noi de 15 amb uns resultats excel·lents perquè la tècnica és poc invasiva i la recuperació dels pacients molt ràpida.