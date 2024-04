Els treballadors a les delegacions a l’estranger de la Generalitat han reclamat l’equiparació amb el personal públic: “Demanem drets tan elementals com una baixa per maternitat”. El secretari general de la secció de la Intersindical, Marcel Bigas, ha explicat aquest divendres que es tracta de “garantir uns mínims” per al personal que treballa en aquestes oficines. Bigas ha dit que fa uns dos anys que estan negociant amb el Govern, després de la progressiva recuperació per l’aplicació de l’article 155, “però no hi ha cap millora damunt la taula”. El Departament d’Acció Exterior i Unió Europea ha assenyalat que està treballant per “harmonitzar” els convenis entre els diferents països amb els drets dels treballadors de la Generalitat.