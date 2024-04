El Govern ha decidit afegir 131 municipis a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, des de la Val d'Aran. Territori ha iniciat els tràmits per afegir aquestes localitats -entre les que hi ha Vielha, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla, entre d'altres- a les 140 zones tenses ja en vigor. Així, en total Catalunya comptarà amb 271 localitats on es podrà aplicar el topall dels lloguers, una mesura que cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, el 90% de la població.