La companyia energètica Endesa destinarà a la campanya d'estiu d'aquest 2024 un total de 20 milions d'euros a garantir la seguretat de la xarxa elèctrica que creua zones forestals. La firma ha treballat aquest dimarts al nord de Terrassa, just a tocar del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En les seves tasques, utilitza drons, helicòpters amb càmeres tèrmiques i eines d'escaneig làser per a crear visualitzacions en 3D que permeten comprovar l'estat de la xarxa des de l'aire. Aquestes tasques es complementen amb inspeccions a peu de línia, amb tales i esporgues selectives dels arbres i arbustos que creixen al voltant de les torres i el cablejat per minimitzar el risc d'incendi.