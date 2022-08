Cinc anys són els que han passat des que dos joves del Maresme van decidir fer una sortida amb caiac a l’embassament de Susqueda, van desaparèixer i van acabar assassinats. Els seus cossos van ser trobats un mes després al pantà.

Avui encara es desconeix el motiu del doble crim i per ara només hi ha un sol sospitós. El presumpte autor, Jordi Magentí, va ser detingut al cap de mig any dels fets, va ingressar a presó de forma provisional i posteriorment, va ser posat en llibertat per falta proves concloents.

La instrucció d’aquest cas es porta des d’un jutjat de Santa Coloma de Farners i cinc anys després, la investigació està oberta. Encara manquen algunes proves que els Mossos d’Esquadra hauran de realitzar, que s’espera que siguin concloents per confirmar o desmentir la possible implicació de Magentí o fins i tot, per fer un gir al cas.