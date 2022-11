La pandèmia no va ser només covid-19. I és que durant el 2021, amb els hospitals encara al límit, a la llagosterenca Elena Gonzàlez li van diagnosticar una malaltia rara: cavernoma. «La part bona és que no és un tumor, però la dolenta és que pateix una malformació vascular cerebral que no té tractament», explica la seva germana gran, Encarna Gonzàlez. «Ella era perruquera a Cassà de la Selva, li encantava la seva feina, però d’un dia per l’altre es va trobar en cadira de rodes perquè no podia caminar», afegeix. Tot i que ha passat per una intervenció a l’Hospital Clínic de Barcelona (on li van aconseguir retirar una de les dues malformacions) perquè «si no l’haguessin operat hauria mort», les dues germanes tenen clar que no hi ha res a fer.

O gairebé res. Perquè d’aquesta mala passada del destí n’han decidit fer un altaveu per a donar a conèixer aquesta malaltia. «Com que és rara no se’n parla, i nosaltres volem canviar-ho perquè es destinin més recursos a la investigació», assegura. Així, les dues germanes (de 65 i 68 anys), han decidit crear un canal de YouTube, un compte de TikTok, un perfil d’Instagram i un altre de Twitter.