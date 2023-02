Les comarques gironines reben 35 MEUR dels fons Next Generation per desenvolupar projectes turístics a la demarcació. En el marc de les convocatòries extraordinàries 2021 i 2022 dels Plans de sostenibilitat turística en destinacions, s'han finançat 11 iniciatives gironines. Entre elles, un vaixell interpretatiu de la cultura de la pesca a Palamós, el projecte 'Banyoles, ciutat de l'aigua' o la conversió del centre històric de Figueres en una experiència turística integral. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, remarca que iniciatives com aquestes contribuiran a la "transformació" del "model" per "desestacionalitzar" el turisme. A tot Catalunya, la direcció general de Turisme gestiona 229 MEUR d'aquests fons destinats a l'àmbit turístic.