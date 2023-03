Els lletrats de justícia van fer ahir un acte de protesta davant la Catedral de Girona amb creus negres per mostrar la "mort de la justícia". El col·lectiu judicial critica que el Ministeri de Justícia, el seu interlocutor, està deixant "morir" la justícia perquè fa dies que les negociacions estan encallades.

Aquesta "performance" és una nova mostra del malestar que arrossega el col·lectiu judicial, que juntament amb les creus l'ha acompanyat amb una pancarta on es llegia "La Justícia es mor i al Govern li és igual". De moment les dues parts enfrontades s'han assegut dues vegades, i en l'únic que s'han posat d'acord és a ampliar els serveis mínims durant la vaga per incloure procediments d'inscripció al Registre Civil, com ara els matrimonis. Els lletrats estan en vaga indefinida des del 24 de gener per reivindicar l'aplicació d'una bateria de millores salarials i laborals pactada amb el Ministeri el juny passat, entre les quals una equiparació salarial del 85% amb jutges i fiscals.