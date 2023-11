L'alcaldessa de Bellver de Cerdanya, Laia Serra, creu que la regulació dels apartaments turístics anunciada aquest dimarts pot ser una "molt bona eina" per evitar que "hi hagi un aflorament massiu" de pisos d'aquest tipus. De fet, el consistori va aprovar una ordenança a finals de l'any passat per limitar el nombre de llicències, ara suspesa després de rebre diverses al·legacions. Mentre, l'alcaldessa d'Urús, Maria Sans, reconeix que hi ha un problema d'accés a l'habitatge, tant al seu municipi com al conjunt del Pirineu i en molts punts del país. Tot i això, creu que un dels principals entrebancs és que no disposen de sòl per poder impulsar un parc de pisos socials i que, per obtenir-ne, han de créixer urbanísticament.