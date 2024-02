Malestar entre els propietaris forestals de les Gavarres per la quantitat de curses que es fan als seus boscos sense demanar permís. Asseguren que cada vegada hi ha més competicions esportives d'aquest tipus que se sumen a l'increment de persones que van al massís a passar el dia. En aquest sentit, el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler, diu que hi ha curses que arriben als 800 participants i lamenta que algunes no demanen permís als propietaris. Soler també es queixa de l'obertura contínua de corriols al massís per part de ciclistes i avisa que erosionen el terreny. "Ja saben que hi ha propietaris, però es pensen que no estem al cas i obren corriols quan els hi sembla on els hi sembla", lamenta.