Els pagesos gironins han acordat aixecar el tall que des de dilluns estan fent a l'AP-7, un cop rebin per escrits i signats els acords que els diferents representants han arribat a la reunió amb el Departament d’Acció Climàtica. Els pagesos deixen clar, però, que no es mouran de l’autopista si no veuen ratificats els compromisos que han adquirit. El membre de Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha lamentat que no hagin aconseguit el cessament del director de l'Agència Catalana de l’Aigua Ç(ACA), Samuel Reyes, però s’han conformat amb la del seu número dos, Jordi Molist. Tot plegat s’ha decidit en una assemblea al mig de l’autopista que ocupen des de fa quatre dies.