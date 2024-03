Creieu que en un futur les dones tindran el mateix reconeixement que els homes al futbol? Què en penseu de les diferències salarials? Es pot compaginar esport d'elit i vida familiar? Són algunes preguntes que els nois del centre de justícia juvenil de Montilivi han fet a les jugadores del Girona FC. Amb l'objectiu de trencar estereotips coincidint amb el 8-M, els interns han participat en una xerrada amb tres de les futbolistes. S'han interessat per la seva trajectòria i per l'esforç de fer-se un lloc en un esport encara massa masculinitzat. "Hi hauria d'haver més igualtat", admet un dels nois. "Sincerament, et fa pensar", afegeix un altre. Al final, unes i altres fent tocs de pilota al pati és també el reflex de trencar sostres de vidre.