Els pagesos tallaran totes les fronteres entre l'estat espanyol i França el 3 de juny en una protesta "històrica" i "sense precedents". Els talls, que compten amb els suport d'una quinzena d'associacions agràries de tot l'estat, es faran a banda i banda entre els agricultors d'ambdós països en punts com el Pertús, Irún o el Coll d'Ares. El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, diu que l'objectiu és pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una "major seguretat alimentària" a través de les anomenades "clàusules mirall" i que s'eliminin els impostos a l'energia que s'apliquen als productors agraris com tenen altres sectors.