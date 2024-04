La temporada d'esquí a les estacions gironines s'ha allargat aquest any més del que estava previst gràcies a les últimes nevades. Vallter 2.000 i La Molina tanquen els remuntadors aquest diumenge, mentre que Vall de Núria ja va fer-ho el 31 de març com preveia. La Masella és l'única estació de Pirineu gironí que mantindrà les pistes obertes fins al 14 d'abril. "Hem acabat la temporada amb bon gust de boca", explica la responsable comercial de La Molina, Marta Viver, que diu que tot i la poca neu de la temporada, "s'han pogut fer totes les activitats previstes" perquè estan "ben preparats per fabricar neu". En la mateixa línia s'ha expressat el director de Valler, Enric Serra: "Hem allargat per les bones condicions i la gent ha respost".