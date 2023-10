Acció Climàtica farà tancar la Pedrera d'Ullà (Baix Empordà) i obligarà la promotora a refer el pla de restauració per adaptar-lo a les condicions actuals de la zona. La Generalitat ha comunicat a l'empresa titular i arrendatària l'extinció de la concessió argumentant que les instal·lacions estaven inactives des del 2013, tot i que l'explotació va intentar reprendre l'activitat el mes de juny. En una inspecció, s'hi van detectar treballs de desbrossada, neteja i moviment de terres. Uns treballs que el Departament va paralitzar. La normativa estableix que una concessió es pot extingir quan fa dos anys que no hi ha activitat. Després d'haver estudiat el cas i de comprovar que estava inactiva, s'ha pres la decisió.