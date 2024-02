Una cinquantena de pagesos tallen des d'aquest matí la C-58 al coll d'Ares (Ripollès). Diversos tractors entravessats, una desena de blocs de palla i alguns arbres a terra impedeixen el pas de camions per aquesta via. "Els canvis s'han de forçar ja, ens han portat a una situació límit", avisa Jordi Juanola, un pagès i ramader de Rocabruna (Ripollès). Segons ha explicat a l'ACN, amb les últimes mobilitzacions han percebut un canvi en la consciència col·lectiva cap a ells. "Potser d'ara endavant no ens haurem de mobilitzar els pagesos sols, sinó que serà la societat catalana qui pressioni la Conselleria perquè es mogui", ha dit. Asseguren que mantindran el tall almenys fins a la reunió d'aquesta tarda entre pagesos i la Conselleria.