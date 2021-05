L'home que va matar la dona a Blanes el 2018 va assegurar ahir durant el judici a l'Audiència de Girona que no recorda com la va apunyalar. En una declaració autoinculpatòria, -però en què va demanar respecte perquè «jo també sóc una persona»-, va dir que quan la víctima li va anunciar que es volia separar, va perdre la gana i la son, i que se sentia «molt malament perquè pensava que perdria els meus fills i la família». L'anunci de separació que li va fer la dona uns dies abans dels fets, doncs, hauria sigut el desencadenant de l'assassinat. Amb tot, va assegurar que «no vaig planejar matar-la», i el processat no s'explica com va acabar agafant un ganivet de grans dimensions per clavar-lo fins a 23 vegades a diversos punts vitals del cos de la seva dona mentre dormia.