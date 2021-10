Espectacular incendi de matinada a Blanes.

Les flames han calcinat totalment la terrassa d'un restaurant i també, han afectat parcialment la del local del costat.

El succés s'ha desencadenat cap a tres quarts de quatre de la matinada, a l'altura del número 48 del passeig Pau Casals.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions i la Policia Local amb diverses patrulles.

En arribar-hi s'han trobat les flames molt desenvolupades en una de les guinguetes que hi ha al passeig. Malgrat l'extinció, han acabat cremant tota la carpa i el mobiliari del restaurant Buggy, segons informen els Bombers.

Es dona el cas que aquest mateix local ja va patir un incendi intencionat fa tres anys que els va destrossar la carpa. En aquella ocasió, va ser intencionat, però mai s'ha localitzat a les persones que l'haurien causat llançant com còctels Molotov.

Per altra banda, el local del costat, anomenat Racó Blau, també ha patit les conseqüències del foc, però amb menor mesura. S'ha cremat una part de la carpa exterior del local.

En el cas d'aquesta matinada, també s'investiga l'origen i no es descarta que hagi començat també de forma intencionada.

En el moment dels fets no hi havia ningú al local. No s'ha hagut de lamentar cap ferit.