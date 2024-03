L'acusat de matar un home d'un tret a la nuca a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) el 26 de juny del 2002 ha reconegut els fets al judici, que es fa l'Audiència de Girona. El processat ha admès que aquella matinada va tenir una discussió telefònica amb una dona, aleshores la seva parella, i va anar des de Llinars del Vallès fins a casa d'ella. Un cop allà, es va trobar la víctima -amic de la dona- perquè ella li havia demanat ajuda. Segons la seva versió, els dos homes van començar a forcejar i, com que sabia que anava armat, el va "immobilitzar" per impedir que agafés la pistola: "Li vaig dir que em deixés, no ho feia, i 'pam', el vaig matar". Després, va fugir. Va estar evadit de la justícia per aquest cas durant disset anys.