Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts tres pagesos gironins pels danys que es van ocasionar a la protesta del passat 2 d'abril, a tres pous de l'Alt Empordà. Els arrestats son el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poch, el membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, a més d'un altre manifestant. Els Mossos han desplegat un dispositiu aquest dimarts per arrestar-los per un delicte de manifestació il·lícita, un altre de desordres públics, un altre per danys i un per robatori amb força. Els tres pagesos han passat a disposició judicial aquest mateix dimarts i han quedat en llibertat amb càrrecs. El sindicat Unió de Pagesos carrega contra la "persecució judicial" i avisa que canviaran d'opinió.