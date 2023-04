Dotze anys després de servir l'últim àpat, elBulli tornarà a obrir portes el 15 de juny convertit en un museu. Els fogons del considerat durant anys millor restaurant del món no es tornaran a encendre, però sí que s’hi podrà visitar la cuina com a part de l'itinerari per les instal·lacions del cèlebre establiment, i zones emblemàtiques com el menjador o la terrassa. ElBulli1846 neix per mantenir i reivindicar el llegat d'un restaurant que va canviar el paradigma de la gastronomia. Estarà obert tres mesos, fins al 16 de setembre, i la resta de l'any continuarà funcionant com a centre d'investigació.