Palamós cerca persones interessades en formar part del seu primer projecte d’habitatge cooperatiu: hi ha temps fins al 26 de maig

El preu mitjà de l’habitatge continua creixent a la demarcació de Girona tant pel que fa al lloguer, com a la compra. És un fenomen perceptible a Girona ciutat, Olot i també als municipis de la Costa Brava. Segons les dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, municipis del litoral gironí com Sant Feliu de Guíxols o Palamós van tancar l’any amb un preu mitjà de 725,821 euros. Pel que fa al preu del metre quadrat a l’hora de comprar un habitatge, els més cars es troben també al litoral per l’impacte de les segones residències i el turisme.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ha esdevingut una de les millors solucions als problemes d’accés a l’habitatge que pateixen moltes famílies i, en especial, els col·lectius més joves. A Palamós, un dels municipis on més creixen els preus, l’entitat Sostre Cívic amb la col·laboració de l’ajuntament ha encetat la construcció de 34 habitatges socials i cooperatius. Un projecte que, a més a més, serà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció a la demarcació de Girona.

34 habitatges cooperatius a Palamós

L’edifici Terra de Mar serà un model innovador, sostenible i socialment responsable d’habitatge cooperatiu. Es construirà en un solar de 1.000 m² cedit per l’Ajuntament de Palamós a l’avinguda Catalunya i els 34 habitatges estaran qualificats de protecció oficial. D’aquests, el 25% estaran reservats a persones de Palamós i comarca que siguin majors de 65 anys, joves fins a 35 i famílies monoparentals.

“Aquest projecte exemplifica la col·laboració fructífera entre el sector públic i entitats sense ànim de lucre per abordar les necessitats de parc social d’habitatge a preu estable i assequible”, asseguren des de Sostre Cívic, una entitat que impulsa projectes d’aquest tipus des de l’any 2004 com La Sala de Calonge.

Característiques dels habitatges cooperatius de Palamós

Els habitatges cooperatius de Palamós han estat dissenyats per UMMA arquitectes. Tindran de 39 a 67 m², amb una o tres habitacions, i diferents espais col·lectius per viure en comunitat. A tot això s’han de sumar 34 places d’aparcament soterrani.

El projecte s’ha pensat amb els màxims estàndards de sostenibilitat i eficiència energètica. L’edifici tindrà cinc plantes, una certificació energètica A i serà el primer edifici cooperatiu que obtindrà la certificació construcció sostenible verda.

Interior d'un dels habitatges de Terra de Mar / Cedida

Els avantatges de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model alternatiu d’accés a l’habitatge amb diferents avantatges. Sostre Cívic destaquen que Terra de Mar serà “un projecte democràtic d’autoorganització i cooperació entre les sòcies de la cooperativa, l’equip tècnic i, també, l’administració pública per impulsar un habitatge social i assequible a Palamós”.

Aquest tipus d’habitatges es diferencien del model tradicional en dos aspectes bàsics: la propietat és col·lectiva, és a dir, de la cooperativa; i les persones que hi viuen ho fan amb dret d’ús, hi viuen de forma indefinida o bé fins que les persones interessades hi vulguin. “És un model que tracta l’habitatge com un bé d’ús i no com un bé d’inversió o propietat”, asseguren des de l’entitat. Les persones fan una aportació inicial al projecte i, a posteriori, paguen quotes mensuals estables que cobreixen el manteniment i el funcionament del projecte. Tot això comporta beneficis com:

Assequible. No necessita hipoteca i és molt més econòmic que comprar un habitatge. Estable. Les quotes no varien i el contracte és indefinit. Una diferència molt clara respecte al mercat del lloguer tradicional. No especulatiu. És un model sense ànim de lucre, a preu de cost i no especulatiu que garanteix l’accés a l’habitatge i té un impacte positiu a l’entorn. Comunitari. Les decisions es prenen de forma col·lectiva i sempre hi ha una filosofia de suport mutu.

Visita al solar on es construiran els 34 habitatges cooperatius de Palamós / Cedida

Unir-se al grup impulsor fins al 26 de maig

Les persones que estiguin interessades en viure a Terra de Mar s’han d’incorporar al grup impulsor del projecte abans del 26 de maig. Les persones interessades han de ser sòcies de Sostre Cívic, tenir capacitat econòmica per assumir els imports del projecte, complir els requisits d’habitatge de protecció oficial i participar en sessions de formació d’aquest model d’habitatge.

En el cas de Terra de Mar, les aportacions inicials (sempre retornable si es vol deixar l’habitatge) variaran entre els 12.000 i els 19.000 euros. Les quotes mensuals seran d’entre 490 euros i 780, tot això en funció de la mida dels habitatges.

Espais comuns de l'edifici Terra de Mar / Cedida

Les persones interessades poden inscriure’s a través formulari. També es farà una sessió informativa el dilluns 6 de maig a les 19 h a la sala de premsa del camp municipal de Palamós, situat just al costat de les obres de l'edifici, per a fer després una visita d’obres. Per participar en la sessió et pot inscriure aquí.