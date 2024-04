Els remeis casolans per acabar amb les males energies de la llar

No t'ha passat mai que has arribat a un lloc i has sentit l'ambient carregat o un cert malestar? Això sol succeir quan hi ha hagut certa afluència de persones o quan hi ha alguna persona amb males vibres. Aquesta expressió de segur que l'has sentit diverses vegades. Les persones portem amb nosaltres energia i aquesta varia en funció de com ens trobem. Hi ha gent que ja de per si, transmet aquesta mala energia o vibracions. Però, què passa quan aquesta energia està a la teva llar? Pot ser perquè hi ha mal ambient familiar, perquè qui hi vivia abans va deixar aquesta energia; les raons poden ser diverses. Tot i que, això que acabem d'explicar no té una base científica i se sol considerar una llegenda o mite; per si de cas, et deixem uns remeis casolans per eliminar aquesta negativitat de la teva llar i poder gaudir d'un ambient més positiu i acollidor dins ella.

Les fulles de llorer

Hi ha diverses herbes aromàtiques que ens poden donar un cop de mà a l'hora de crear un ambient serè a la llar. Entre elles, per exemple, hi ha sens dubte el llorer. I, en aquest cas, hem de conèixer la manera correcta d'explotar-ho. De fet, hem de ser conscients que hem de cremar fulles d'aquesta herba al nostre pis. En fer-ho, atraurem les energies positives a casa nostra i allunyarem les negatives que ens fan sentir incòmodes i fan malbé l'ambient.

Posar romaní a la banyera

Una altra herba aromàtica molt útil en aquest tipus de situacions és el romaní. Les seves propietats, de fet, segons les antigues creences populars, són molt potents. El que cal fer és posar un parell de branquetes de romaní a la banyera plena d'aigua. I ho hem de fer precisament quan estiguem a punt de donar-nos un bany. La presència del romaní hauria d'alleugerir l'aire, cosa que permet que les energies positives es disparin a l'habitació. Així doncs, ara sabem que posar romaní a la banyera ens pot ajudar molt amb les energies negatives.

Se suposa que aquesta antiga creença espanta la mala sort que plana sobre el nostre pis. D'aquesta manera podríem crear un entorn segur i protector. I, sobretot, podríem viure més serenament, atraient només energies positives. Per descomptat, no parlem d'una ciència exacta. Parlem més aviat de creences i llegendes. Però, al mateix temps, podríem explotar-les si hi creiem i veure si ens funcionen.

Romaní a la banyera / freepik

Ideal per perfumar la llar

Un petit truc que se solia utilitzar, i se segueix utilitzant avui dia, és posar restes de llimona i branquetes de romaní en un cassó amb aigua. Quan manteníem les portes i finestres tancades, per optimitzar la calefacció, simplement portàvem aquests ingredients a ebullició i la seva agradable aroma s'evaporava ràpidament. Així doncs, les nostres àvies ens explicaven sovint com perfumar la casa sense haver de gastar sempre diners en ambientadors.

Els armaris també poden tenir molt sovint una olor desagradable, per això molta gent posa al seu interior les clàssiques bossetes perfumades que es compren als supermercats. Però poden contenir elements no del tot naturals, així que per què no fer servir flors i baies que trobem al jardí o durant una excursió al bosc!