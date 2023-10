El festival Temporada Alta de Girona porta a escena del 12 al 15 d'octubre a la sala la Planeta 'Com qui sent ploure'. Es tracta d'una obra de teatre documental dirigida per David Martínez que busca interpel·lar l'espectador sobre "l'ecocidi" que viu la zona del Mar Menor a Múrcia. Martínez assenyala que la peça vol ser una mirada crítica cap a la societat que ha "desconnectat de la natura". 'Com qui sent ploure' pretén que el públic reflexioni sobre "la deixadesa amb la que es tracta l'entorn" i de les dificultats que genera l'acció de l'home pel clima. Una proposta encarnada per les actrius Àngels Bassas, Paula Fossanti i Evelyn Rossie, acompanyades dels actors Manel Sans i Adrià Díaz.