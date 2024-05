El primer aparcament tancat i vigilat per a bicicletes de Girona obre avui i serà gratuït

L’Ajuntament de Girona ha decidit que l’aparcament per a bicicletes, tancat i vigilat amb càmeres, sigui gratuït. La instal·lació d’aquest nou equipament es van acabar fa uns mesos però quedava pendent saber quines tarifes s’aplicarien per deixar la bicicleta al seu interior. Fa unes setmanes, l’empresa pública TMG (Transports Municipals del Gironès) va tractar sobre el preus d’ús per aquest estacionament i es va acordar la gratuïtat.

L’únic requisit que caldrà tenir present a l’ hora de fer servir l’aparcament és que caldrà baixar-se una aplicació i registrar-se. D’aquesta manera, es tindrà un control de qui és el responsable de cada un dels vehicles de la instal·lació. També hi haurà un límit d'estada.

L’aparcament, que va costar uns 89.000 euros i es va finançar amb fons Next Generation, es posarà en funcionament avui. Ho farà públic l’Ajuntament en una roda de premsa on es donaran més detalls sobre el funcionament d’aquest aparcament, el primer d’aquest estil a la ciutat. Tindrà una capacitat per a setanta bicicletes.

Les característiques

L’equipament té una estructura principal metàl·lica a base de perfils laminats de color verd. De les setanta bicicletes que s'hi podran aparcar, n’hi ha seixanta que ho faran amb un sistema d’emmagatzematge a doble nivell i deu més a peu pla per bicicletes de gran amplada o especials. Hi haurà ancoratges amb cadenats d’alta seguretat. També hi haurà dotze consignes, que es podran ampliar posteriorment.

L’estructura té disset metres de llargada i 4,35 metres d’ample i una alçada de tres metres. Està pensat de forma que sigui modular i en permetrà la seva ampliació en el futur de forma senzilla i sense realitzar grans actuacions.

De fet, el recinte ha de permetre possibles canvis i ampliacions en funció de les necessitats i demanda, i per tant s’ha de dissenyar un sistema que accepti l’addició de nous mòduls, així com el seu total desmuntatge per a poder ser traslladat i tornat a col·locar en una altra ubicació.

L'aparcament està situat al costat de la carcassa de l’estació de l’AVE, a tocar de les escultures de les dues granotes del parc

L'obra va anar a càrrec de l'empresa Serveis de Maquinaria Banyolina SL (SEMAB).

