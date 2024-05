El Congrés aprovarà definitivament la llei d'amnistia el 30 de maig

La Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats ha acordat aquest dimarts fixar el debat i votació definitiva de la llei d'amnistia al ple que tindrà lloc el pròxim dijous, 30 de maig. La llei culminarà d'aquesta manera la seva tramitació parlamentària i estarà llesta per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), previsiblement l'endemà, dia 31. Un cop aprovada, l'amnistia queda en mans dels jutges, que disposaran de dos mesos per aplicar la norma en tots els casos relacionats amb el procés independentista, tot i que s'esperen recursos al Tribunal Constitucional per part del PP i també qüestions prejudicials per part dels representants de la judicatura.

La llei tornarà al Congrés per a un últim debat després que el PP va aprofitar la seva majoria absoluta al Senat per rebutjar la norma i situar-la de nou a la cambra baixa. Culminarà d'aquesta manera una tramitació exprés que va haver de superar les diferències entre els socis sobre l'abast de l'aplicació.

D'aquesta manera, el dia 30 el ple del Congrés aixecarà aquest veto del Senat. Previsiblement la cambra baixa ho farà amb la mateixa majoria que ja va aprovar la norma el passat 14 de març. Això són els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, Podem, BNG i el diputat José Luis Ábalos.

Novament, PP, Vox, UPN i CC (que sumen 172 vots) s'hi oposaran. Els populars han convocat pel pròxim diumenge 26 de maig, coincidint amb la campanya electoral de les europees del 9-J, una manifestació a Madrid contra la llei, i ja han avançat que interposaran un recurs al Tribunal Constitucional.

Un cop es publiqui al BOE, quedaran amnistiats per llei els investigats i condemnats per fets relacionats amb el procés des de l'1 de novembre del 2011. A partir d'aquest moment, els jutges disposaran de dos mesos per aplicar la norma, i també s'obre la possibilitat que presentin qüestions prejudicials a Europa.

Les qüestions prejudicials poden endarrerir i afectar seriosament l'aplicació de la norma. El comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, va afirmar a principis d'abril que les qüestions prejudicials aturen els processos d'amnistia, tot i que hi ha controvèrsia sobre aquest fet.