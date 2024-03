Els Amics de les Arts han publicat aquest dimarts el nou disc 'Les paraules que triem no dir' (Pistatxo Records), que completa l'àlbum estrenat fa un any 'Allà on volia'. Les set noves cançons radiografien el grup des d'una perspectiva íntima i contundent amb temes que esdevenen un cant a l'amistat com 'Sort que sou aquí', la nostàlgia amb 'Aquests dinars' o la delicadesa de 'Dormir al teu costat'. A les portes del vintè aniversari de la formació i en una entrevista a l'ACN, el músic Dani Alegret assegura que en un món on tothom està exposat a la resta és difícil abstreure-se'n. Tot i això, Alegret celebra que amb els anys el grup ha après a treballar amb llibertat creativa "sense estar pendents de si les cançons sonaran a la ràdio".