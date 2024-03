El centre d'arts escèniques El Canal de Salt (Gironès) participa en el projecte EKO-Pirineus, una iniciativa que vol promoure la creació d'espectacles de circ contemporani amb una petjada de carboni menor. Conjuntament amb el Canal hi ha tretze socis més de Catalunya, Aragó, el País Basc, la Catalunya Nord i el sud de França. El projecte comptarà amb formacions per a professionals sobre mesures ecològiques i també residències per a espectacles. Les companyies seleccionades rebran assessorament en aquesta matèria i finalment comptaran amb una gira ecològica buscant minimitzar al màxim l'impacte ambiental dels desplaçaments. El projecte europeu s'allargarà fins a finals de març del 2027 i el pressupost total és d'1,7 milions d'euros.