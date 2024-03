Un estudiant de segon de batxillerat de l'institut de Celrà ha museïtzat l'antiga ferreteria familiar de Madremanya (Gironès) que té més de 120 anys. En Guillem Martínez, amb l'ajuda dels pares, ha catalogat totes les eines que ha anat trobant a l'antic negoci, que estava tancat des de que el seu avi va morir el 2012. L'objectiu d'en Guillem era presentar-ho com a treball de recerca de l'institut, però finalment s'ha convertit també amb un homenatge als seus avantpassats. En total hi ha catalogades 240 eines de tot tipus, que es poden consultar amb codi QR. La voluntat tant d'en Guillem com de la família és obrir les portes de l'antiga ferreteria -que està annexa a la casa- i que es pugui visitar per aquells que hi estiguin interessats.