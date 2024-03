La Casa Vicens exhibeix per primera vegada un armari raconer que Antoni Gaudí va dissenyar per la família Vicens entre 1880 i 1890. Es tracta d'un moble de fusta de noguera amb les inicials D.G - que corresponen a Dolors Giralt, esposa de Manel Vicens-, i que l'arquitecte català hauria dissenyat per la casa familiar d'Alella. De fet, l'armari s'ha exposat al costat d'una xemeneia que Gaudí va construir per la mateixa casa i que seria "la parella" de l'armari restaurat, ja que conté les inicials del marit de Giralt, segons ha explicat Emili Masferrer, director del museu. La Casa Vicens va adquirir aquesta peça a subhasta el juny passat i ha requerit un procés de restauració de mig any, encapçalat per Sonia Berrocal i Marta Vilà.